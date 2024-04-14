Al Arabiya duyurdu! İngiliz savaş uçakları Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalandı

14 Nisan 2024 01:03 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 01:12

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran, ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardıklarını duyurdu

İran, ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardıklarını duyurdu

İsrail, İran’dan beklenen ‘misilleme’ saldırısına başladı. İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu'ndan yapılan ilk açıklamada İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğu belirtildi. İran devlet televizyonu da İran İHA'larının İsrail'e doğru ateşlendiğini açıkladı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre Kıbrıs Rum kesiminde konuşlu İngiliz savaş uçaklarının, İran'dan İsrail'e atılan 238 adet kamikaze dronunu vurmak için havalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli yayın yapan Al-Arabiya ayrıca, ABD'nin Suriye ve Irak üzerinde birçok hedefi vurduğunu aktardı.