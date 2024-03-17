Alerjisi olmayan 8 yaşındaki çocuğu çilek öldürdü!

17 Mart 2024 14:28 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:43

ABD'nin Kentucky eyaletinde, bilinen bir alerjisi olmayan 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan bir çilek oldu. Okul etkinliğinde yediği çilek nedeniyle rahatsızlanan çocukta döküntüler meydana geldi. Alerjisi olmamasına rağmen alerjik reaksiyonlar gösteren çocuğu, aile acil olarak hastaneye götürdü.

Acil servisteki müdahalenin ardından taburcu edilen çocuğu, ertesi sabah aile, uyandırmak istediğinde ise nefes almadığını fark etti.

8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan çileğin, aynı okuldaki başka öğrencilerin de hastaneye kaldırılmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

ÇİLEK ÖRNEKLERİ LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Fox news'in haberine göre, polis departmanından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz soruşturma yaparken, hastanedeki birkaç personel başka kişilerin de döküntüler ve bir tür alerjik reaksiyonla birlikte görülen diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olarak hastaneye geldiklerini ve bir okul etkinliğinde çilek yediklerini söyledi.''

Kentucky Sağlık Departmanı, okul etkinliğinde satılan çilekleri araştırdığını duyurdu. Yetkililer, "şu anda Halk Sağlığı Bakanlığı, çilek örneklerini test için eyalet laboratuvarına götürüyor" dedi.