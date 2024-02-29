Alman ordusundan skandal! ABD İHA'sını vurdular

29 Şubat 2024 09:41 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:01

Alman ordusu, Kızıldeniz'deki AB misyonuna dahil olur olmaz skandal bir hata yaptı. Kızıldeniz'e fırkateynini dün ilk kez konuşlandıran Almanya, ilk Husi saldırısını püskürttü fakat bir başla saldırıda yanlışlıkla hedefine ABD'yi koydu.

CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı. Olay üzerine açıklama yapan ABD Savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi. Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.

İLK SALDIRIYI PÜSKÜRTMÜŞLERDİ

Dün, Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyninin ilk Husi saldırısını püskürttüğü açıklanmış, DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürtmüş, kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söylemişti.