Almanya Başbakanı Scholz’a ülkesinde soğuk duş! Konuşmasını 'Gazze' sloganlarıyla kestiler

21 Mart 2024 04:55 - Güncelleme : 21 Mart 2024 04:55

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Filistinlilere yönelik dayanışma eylemleri devam ediyor. Almanya’nın Leipzig kentinde Leipzig Kitap Fuarı’nın açılışına katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi.

'FELAKET DEĞİL, SOYKIRIM'

Protestocular Olaf Scholz’un konuşmasını, İsrail’in Gazze saldırılarını kastederek, “Bu bir insani felaket değil, soykırım" sloganlarıyla kesti.

Konuşması protestocular tarafından birkaç kez kesilen Scholz, “Yeter artık, bağırmayı bırakın“ diyerek tepki gösterdi. Scholz, "Hepimizi Leipzig'de bir araya getiren şey bağırmanın gücü değil, kelimelerin gücüdür" dedi. Salondan çıkmak istemeyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.