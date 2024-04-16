Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'yi ziyaret edecek

16 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:31

Son dakika! Almanya'dan Türkiye'nin ilgilendiği Eurofighter ile ilgili açıklama

Son dakika! Almanya'dan Türkiye'nin ilgilendiği Eurofighter ile ilgili açıklama

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, diplomatik ilişkilerin iki ülke arasında başlamasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretle iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamak, özellikle de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenli kişilerin yaşam hikayeleri ve başarı öykülerini takdir etmek istediği ifade edildi.

STEİNMEİER'İN TÜRKİYE'YE İLK ZİYARETİ

Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin, 23 Mayıs'ta 75. yılını kutlayacak günümüz Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek haftaki ziyaretin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Steinmeier'in, 22-24 Nisan'daki ziyaretinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayacağı kaydedildi.

SİRKECİ TREN İSTASYONUNU DA ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesinin beklendiği ziyarette, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler üzerine görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

Steinmeier'in ayrıca çeşitli etkinlikler çerçevesinde iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

GAZİANTEP'TE OKULU ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, gezisinin ikinci gününde, depremzedeler için sığınma evini ve inşasını Almanya'nın desteklediği Gaziantep'te bir okulu ziyaret edeceği ve burada 23 Nisan kutlamalarına katılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyareti planlanan Steinmeier, Anıtkabir'i de ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.