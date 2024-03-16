Alman Hava Kuvvetleri bir ilke imza attı! Gazze'ye havadan yardım bıraktı

16 Mart 2024 17:54 - Güncelleme : 16 Mart 2024 17:57

İsrail’in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ederken insani durumun her geçen gün kötüleştiği Gazze’de yardımlar uçaklarla havadan bırakılıyor. ABD, Ürdün’ün yanı sıra bu kez Gazze’ye Almanya’dan yardım geldi.

Alman Hava Kuvvetleri, ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı. Alman Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Fransa’da konuşlu 2 adet C-130 tipi uçakların Ürdün’den havalandığı ve 4 ton gıdanın Gazze’ye indirildiği kaydedildi.

"HAVADAN GIDA VE İLAÇ TEDARİK EDİLECEK"

Açıklamada 4 paletin bin metre yükseklikten Gazze’ye bırakıldığı aktarıldı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin açıklamasında “Gazze halkı temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun. Bu nedenle hava kuvvetlerine ait nakliye uçakları havadan gıda ve ilaç tedarik edecek” dedi.