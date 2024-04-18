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18 Nisan 2024 10:43 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:54

Almanya istihbaratını harekete geçiren olay: 2 Rus ajanı tutuklandı

Almanya istihbaratı, Rus ajanı olduklarını tespit ettiği 2 kişinin için operasyonun düğmesine bastı. Yapılan açıklamada; Alman ve Rus vatandaşlıkları bulunan 2 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Almanya istihbaratını harekete geçiren olay: 2 Rus ajanı tutuklandı

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa ülkeleri, Rusya'ya karşı daha temkinli davranmaya başladı. Almanya istibaratı da yabancı gizli servis ajanı olduğunu tespit ettiği 2 kişi için operasyonun düğmesine bastı.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada; Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu "Donetsk Halk Cumhuriyeti (PRD) örgütüne üyelik" ve Rus gizli servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Dieter S. ve Alexander J. tutuklandı.

HAKLARINDA YAKALAMA EMRİ VARDI

Daha önce haklarında yakalama emri çıkarılan ve dün gözaltına alınan 2 şüpheli, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı. Ayrıca Bayvera Eyalet Kriminal Dairesi tarafından şüphelilerin konutları ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Almanya istihbaratını harekete geçiren olay: 2 Rus ajanı tutuklandı - 1. Resim

BİRÇOK SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYALAR

Şüpheliler, gizli servis ajanlığının yanı sıra terör örgütüne üyelik, patlayıcı hazırlama, sabotaj amaçlı ajanlık faaliyeti, askeri tesislerin güvenliğini tehdit eden faaliyetler gibi çeşitli eylemlerle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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