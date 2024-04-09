Almanya ve Fransa'da peş peşe yaşanan olaylar 'pes' dedirtti! Gazze'deki drama kulaklar tıkalı

09 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:14

İsrail'in en büyük destekçisi ABD derken Batı'da da Filistin için kalpler bir atmıyor. Fransa ve Almanya'da peş peşe yaşanan olaylar Gazze'deki drama gözlerin kapalı, kulakların tıkalı olduğunu gösterdi.

''MACRON GAZZE'YE YARDIM EDİYORMUŞ GİBİ DAVRANIYOR''

Fransa'da eski cumhurbaşkanı aday adayı ve siyasetçi Anasse Kazib, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle karakola çağrıldı. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Kazib, karakola çağrılma sebebinin 'terör propagandası' olduğunu, Ekim 2023'te Filistin ile dayanışma amacıyla yaptığı paylaşımlar nedeniyle karakola çağrıldığını, 6 Nisan'da öğrendiğini ifade etti.

Fransız siyasetçi, "Gazze'ye birkaç gıda kolisi gönderiyormuş gibi davranan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, öte yandan terörle mücadele adı altında ülkesinde Gazze'deki soykırıma tepki gösterenlere savaş açtığını" savundu.

Kazib, Revolution Permanente (Kalıcı Devrim) partili bir diğer aktivistin de kendisiyle benzer gerekçelerle ve aynı gün karakola çağrıldığını belirtti.

ALMANYA'DA İSRAİL'E KARŞI BOYKOT ÇAĞRISI İŞTEN ETTİ

Almanya'da ise İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu Helen Fares'in görevine son verildiği bildirildi. Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'ndan (SWR) yapılan açıklamada, Fares'in, sosyal medya hesabında İsrail ürünlerini boykot etmek için üretilen bir uygulamanın kullanımını paylaşması nedeniyle görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, SWR'nin dijital diyalog formatı "MixTalk "ı sunan Fares'in, bir programın bağımsızlığını ve güvenilirliğini korumak için tarafsızlık görevi olduğu ancak sosyal medyadaki paylaşımında kendisinin bu tarafsızlıktan yoksun olduğu belirtildi. SWR'nin sosyal medya için açık kuralları olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciler elbette siyasi bir görüşe sahip olsalar da, SWR'nin bağımsızlığı sosyal medya faaliyetleri nedeniyle tehlikeye atılmamalı veya sorgulanmamalıdır. SWR bu özel durumda bu ilkenin ihlal edildiğini düşünmektedir."

GÖREVİNE SON VERİLEN SUNUCUDAN AÇIKLAMA

Görevine son verilen Helen Fares ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Alman medyası Filistin için konuşan tüm sesleri susturmaya çalışıyor. Bu yüzden daha fazla ve daha yüksek sesle konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Instagram'da kendisini "Bayan Baklava" olarak adlandıran Fares, bir süpermarketteki paylaşımında, Danone firmasına ait Alpro marka çikolatalı içeceği almak isterken "No Thanks" adlı boykot uygulamasını açıyor ve şirketin İsrailli start-up'lara yatırım yaptığını belirtilmesi üzerine ürünü rafa geri koyuyor.