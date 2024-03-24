Almanya'da 8.2 milyon euro'luk soygun yapan Yasemin'in babası ilk kez konuştu: Mutluyuz

24 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:50

Almanya'nın Bremen şehrinde, çalıştığı para nakliye şirketinde 3 yıl önce 8.2 milyon euro'luk soygun gerçekleştiren Yasemin Gündoğan, 1033 günlük kaçışın ardından Almanya'ya dönerek teslim oldu. Kaça günlerini Türkiye'de geçirdiği düşünülen Yasemin'in babası Altan Gündoğan ilk kez basına konuştu.

Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan baba Altan, kızının teslim olmasından dolayı mutlu olduklarını, cezasını çektikten sonra gündelik hayata döneceğini söyledi.

''TESLİM OLMASINDAN DOLAYI MUTLUYUZ''

Yasemin'in kayıplara karıştığı yıllarda çok stresli olduğunu, zor zamanlar geçirdiklerini hatta kızlarının öldüğüne ya da kaçırıldığına dair şüpheleri olduğunu söyleyen Altan, şunları anlattı:

"Polis beni 7/24 izliyordu. Ailemiz, Yasemin'in Bremen'e dönmesinden ve polise teslim olmasından dolayı çok mutlu. Artık onu ziyaret edebilir ve görebiliriz. Artık hayatta olduğunu biliyoruz. Cezasını çekecek ve yaşam devam edecek.''

"Biz sevgi dolu bir aileyiz. Yasemin doğal olarak çok sosyal ve çok iyi bir insandı. Kötü insanların etkisinde kalma talihsizliği yaşadı. Maalesef bu kadar çok paranın çekiciliğine kapıldı. Sonunda hatasından ve yaptıklarından pişman oldu. Ailecek kızımızı sonuna kadar destekliyoruz. Bunu da birlikte atlatacağız.''

''YA PARASI BİTTİ YA DA SUÇLULAR PEŞİNDEYDİ''

Yasemin'in teslim olmasının ardından uzmanların da açıklamaları dikkat çekti. Kriminal psikolog olan Profesör Adolf Gallwitz, "Yasemin'in güvenliğinden endişe ettiğini düşünüyorum. Bu kadar büyük miktarda bir para suçluların dikkatini çekecektir. Üçüncü ve hatta dördüncü derecedeki suçlular bile onu bulabilir ve bu bütün dünyada olabilir. Ona şantaj yapabilirler ve hatta kaçırabilirler bile" dedi.

Bir diğer uzman Axel Petermann, "Belki parayı tamamen bitirmiştir ve artık yaşamasına yetecek kadar parası yoktur. Ya da bir diğer ihtimal ise diğer suçlular onun saklandığı yeri bulmuş olabilir ve başına bir şey gelmesinden endişeleniyor olabilir" dedi.