Amcasının cesedini bankaya getirdi kredi çektirmek istedi! İşte o akıllara durgunluk veren anlar

17 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:51

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir banka şubesinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Amcası üzerinden 17 bin Brezilya Reali değerinde kredi çekmeye çalışan bir kadın ölü olan amcasını tekerlekli sandalyede ile şubeye getirdi.

Tuhaf olay, hareketlerinden şüphelenen ve polisi arayan şube çalışanları tarafından kaydedildi. Kadının isminin Erika de Souza Vieira Nunes olduğu ve kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıttığı ifade edildi.

"İYİ OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Bir banka çalışanı tarafından çekilen video, Erika'nın adamın başını sürekli tuttuğunu gösteriyor. Ancak yaşlı adamın tepkisizliği çalışanların dikkatini çekti. Hatta bir asistanın, "İyi olduğunu sanmıyorum" dediği duyuldu.

Erika yine de ısrar ederek ölü olan amcasından kağıtları imzalamasını istedi.

Erika ayrıca ölü amcasına, "Eğer imzalamazsan, hiçbir yolu yok. Senin yerine imzalayamam. Şurayı imzala, tıpkı belge gibi. İmzala ki başımı daha fazla ağrıtmayasın." ifadelerini kullandı.

68 YAŞINDAKİ AMCA, ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Kimliği 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga olarak açıklanan yaşlı adamın ölümü Mobil Acil Bakım Servisi (SAMU) tarafından doğrulandı. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erika polis karakolunda, zayıf olan amcasına bakıcılık yaptığını söyledi. Polis, Erika'nın gerçekten amcasıyla akraba olup olmadığını araştırıyor. Zimmetine para geçirmekten ve cesede hakaretten sorumlu tutulabilir.

TV Globo'nun araştırmasına göre, miktar zaten önceden onaylanmıştı. Polis, suçları işlemesine başka kişilerin yardım edip etmediğini öğrenmek istiyor ve güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.