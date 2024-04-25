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25 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:54

Amerikalının rekorunu Nijeryalı kırdı: Dünyanın en uzun röportajını yaptı

Afrika'nın batısında yer alan Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı bir kadın, 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Böylece dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi ünvanına sahip oldu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Amerikalının rekorunu Nijeryalı kırdı: Dünyanın en uzun röportajını yaptı

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabı üzerinden 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.

Kronborg, bu performansı sayesinde dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi ünvanına sahip oldu.

YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.

Röportajlarda, her konuğun kendi meslek dalında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.

Amerikalının rekorunu Nijeryalı kırdı: Dünyanın en uzun röportajını yaptı - 1. Resim

AMERİKALININ REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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