Amerikalının rekorunu Nijeryalı kırdı: Dünyanın en uzun röportajını yaptı

25 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:54

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamaya göre Kronborg, YouTube hesabı üzerinden 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaptı.

Kronborg, bu performansı sayesinde dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi ünvanına sahip oldu.

YouTube'da bir talk show programı düzenleyen Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.

Röportajlarda, her konuğun kendi meslek dalında nasıl başarıya ulaştığına dair konular ele alındı.

AMERİKALININ REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.