Amerikan gençleri ayakta... Üniversitelerde Gazze direnişi büyüyor! 1968'ten beri bir ilk

26 Nisan 2024 06:52 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 06:56

ABD'deki öğrenciler arasında yaylan ve gittikçe destekçi sayısını artıran eylemlere ilişkin bilgileri, bu ülkede yaşayan Hukukçu Yunus Emre

Erdömer anlattı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'ın Youtube kanalına konuk olan Erdölen, şunları söyledi:

700 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

"Sarmaşık okulları denilen en iyi üniversitelerinde Filistin destekçisi öğrenciler, üniversitelerin İsrail'i destekleyen şirketlere yatırımlarını protesto ediyor.

Columbia Üniversitesi'nin ilk Arap rektörü, okula polis çağırdı. 1968'den beri ilk kez okula polis geldi ve 700 öğrenciyi gözaltına aldı.

Öğrenciler karakola gitti. Üniversite öğrencileri okuldan uzaklaştırdı, yemek kartlarını iptal etti, yurttan attı.

ABD'nin kampüslerinde büyük eylemler yapılıyor ve okul yönetimiyle öğrenciler arasında anlaşmalar yapılıyor."