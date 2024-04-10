Anne babasını öldürtmek için tetikçi tuttu! Tüm hayatı da yalan çıktı

10 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:54

Jennifer Pan isimli genç kızın kan donduran planı, babasının hayatta kalmasıyla gün yüzüne çıktı. Pan'in, annesi Bich'i ve babası Hann'ı öldürtmekle suçlandığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı. Pan ailesinin evine 3 kişi zorla girdi ve aileyi evin bodrumuna kapatarak defalarca kurşunladı. Fakat olayda Pan'a hiçbir şey olmadı. Polis, evde ''Lütfen kızıma zarar vermeyin'' yazılı bir not buldu.

Olay ilk başta haneye saldırı ya da yanlış kimlik vakası, rastgele bir saldırı gibi gözükse de ipuçları ve gözünden kurşunlanan baba Hann'ın komadan çıkmasıyla gerçekler de gün yüzüne çıktı.

Polis, olayın ardından ailenin hedef alınması için bir sebep bulamadı. Aile çok zengin değildi, orta gelirli bir aileydi. Toplumda sevilen insanlardı, düşmanları yoktu, suç faaliyetleriyle de bağlantıları yoktu.

AİLENİN KIZI KATLİAMI PLANLADI

Polis araştırmaları sonucunda aile katliamını planlayanın Jennifer Pan olduğunu fark etti. Pan, ailesine farmakoloji öğrencisi olduğunu söylemiş, belgede sahtecilik yapmıştı. Ryerson Üniversitesi öğrencisi gibi davrandığı gibi tespit edilen Jennifer'ın ebeveynlerini Toronto'daki Sick Kids hastanesinde gönüllü olarak çalıştığına inandırdığı ortaya çıktı.

Jennifer Pan'in ailesine söylediği yalanlar bir bir ortaya çıkarken aslında ailesinin onaylamadığı ve birlikte olmalarını yasakladığı Danny Wong isimli bir uyuşturucu satıcısı ile beraber yaşadığı, işsiz olduğu anlaşıldı.

KATLİAMIN BEDELİ 10 BİN KANADA DOLARI

Polis, Pan ile Wong'un mesajlarına ulaştı ve ailesini öldürmek için beraber plan yaptıkları ortaya çıktı. Wong'un yardımıyla Lenford Crawford, David Mylvaganam ve Eric Carty adlı üç tetikçi ile 10 bin Kanada doları karşılığında anlaşıldı. Pan, sorgusunda adamları kendisini öldürmeleri için tuttuğunu söyledi. Fakat babası komadan çıktıktan sonra kızını evin içinde kiralık katillerle konuşurken gördüğünü söyledi.

ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDILAR

Jennifer, Wong, Mylvaganam ve Crawford 13 Aralık 2014'te mahkum edildiler ve her biri şartlı tahliye şansı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Hann, Jennifer mahkum edildiğinde yaptığı yazılı açıklamada, "Karımı kaybettiğimde aynı zamanda kızımı da kaybettim" dedi.

Şu anda 37 yaşında olan Jennifer, Ontario Kitchener'daki Grand Valley Kadın Cezaevi'nde cezasını çekiyor.

Öte yandan olay ile ilgili "Jennifer Ne Yaptı?" isimli bir Netflix belgeseli hazırlanıyor.