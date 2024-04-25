Anne oğlunun gözündeki beyaz parıltıyı fark etmesiyle hayatını kurtardı!

25 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:49

Megan Brimson, 5 yaşındaki oğlu Arlo'nun sağ gözünde beyaz bir parıltı fark etmesiyle hayatını kurtardı. Oğlunun gözünde bir tuhaflık olduğunu fark eden anne Megan, rutin bir kontrol için oğlunu hastaneye götürdü. Hastane ise onları Londra'daki daha büyük bir hastaneye sevk etti. Doktorlar, Arlo'nun nadir görülen bir göz kanseri olan retinoblastomaya yakalandığını söylediler.

AMELİYATLA SAĞ GÖZÜ ALINDI

Doktorlar, Arlo'nun gözünün arkasında çok büyük bir kitle olduğunu bu yüzden ameliyatla sağ gözünün alınması gerektiğini söylediler. Bu sıralarda 36 haftalık hamile olduğunu söyleyen Megan, "Önce annemi aradım ve ona anlattım, sonra o da bizim için yakın ailenin geri kalanına anlatacağını söyledi. Kocam da telefon görüşmeleri yaptı. Tüm bu süreçte benim kayamdı." dedi.

Megan'ın eşi Richard ise yaşadıklarına dair şunları söyledi:

"Bir çocukla dünyadaki tüm hazırlıkları yapabilirsiniz ama o şok her zaman oradadır. İlk gece zordu, her yarım saatte bir uyanırdı ve sıkıntılıydı."

The Mirror'ın haberine göre, küçük çocuğun gözü ameliyatla alındı ve kemoterapi gördü. Arlo şimdilerde protez göz için bekliyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Çocukluk Çağı Göz Kanseri Vakfı (CHECT), retinoblastomun tipik belirtisinin, yalnızca belirli ışıklarda veya şaşılıkta görülebilen beyaz bir parlamanın yanı sıra, gözün görünümünde bir değişiklik veya gözün şişmesi olduğunu belirtiyor.