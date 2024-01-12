AP üyesi Dally'den AB Komisyonu Başkanı Leyen'e 'İsrail' tepkisi: Madam Soykırım

12 Ocak 2024 19:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:45

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen "soykırım" davasında İsrail'in avukatlarının bugünkü savunmalarında alıntıladığı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 'e "Madam Soykırım" diye hitap ederek tepki gösterdi.

Daly, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, von der Leyen için "Madam Soykırım, yine yapacağını yaptı." ifadesini kullandı.

Clare Daly, von der Leyen'in, İsrail'in suçlandığı soykırımı küçümsemek, mazur göstermek, inkar etmek ve saptırmak için sarf ettiği cümlelerin, İsrail ekibinden avukat Malcolm Shaw tarafından bugün Lahey'de görülen duruşmada kullanıldığını anımsattı.

"PERVASIZ VE YANLIŞ ŞEKİLDE İSRAİL İLE AYNI YERDE HİZALANIYOR"

Von der Leyen'in "İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkına sahip olduğuna" ilişkin ifadelerinin mahkemede alıntılandığına dikkati çeken Daly, von der Leyen'in AB'yi "pervasız ve yanlış şekilde İsrail ile aynı yerde hizaladığı" eleştirisinde bulundu.

AP üyesi Daly, UAD'deki davayı yerinden izlemek amacıyla AP üyesi Mick Wallace ile birlikte iki gündür Lahey'de bulunuyor.

"MADAM SOYKIRIM"

Daly, daha önce de AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, von der Leyen'e hitaben "Madam Soykırım derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum." ifadesini kullanmıştı.

LEYEN İSRAİL'İ SAVUNMUŞTU

Von der Leyen, 19 Ekim 2023'teki söz konusu konuşmasında, Hamas'ı "İnsanları diri diri yakmakla, çocukları ve hatta bebekleri sakat bırakmakla" suçlamış, İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu belirtmişti.