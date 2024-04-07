Araçtan 7 ceset çıktı: Her birinin öldürülme nedenine dair üzerlerine not bırakılmıştı

07 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 11:53

Meksika'nın Puebla şehrinde anayolda trafiği tıkayan bir aracın bulunduğuna dair ihbar alan polisler, gördükleri karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Araçta, 5'inin başı kesilmiş, biri tamamen parçalanmış şekilde toplam 7 ceset bulunuyordu. Üstelik, her bir cansız bedenin üzerinde öldürülme nedenlerini belirten notlar vardı.

CESETLER ÜZERİNDE ELLE YAZILMIŞ MESAJLAR

Puebla eyaleti başsavcısı Gilberto Higuera, "Cesetlerin her birinde öldürülme nedenini ayrıntılarıyla anlatan, kağıt üzerine elle yazılmış mesajlar bulduk" dedi.

Higuera, ''Sadece çeteler arasındaki bir anlaşmazlık gibi gözükmüyor aynı zamanda belirli insanlar üzerindeki hakimiyetle ilgili bir şey olduğunu'' söyledi.

Higuera, yedi kişinin uyuşturucu ticareti ve gasp gibi yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu belirtti ve mesajlara dair şunları söyledi:

"Tüm mesajlarda, uyuşturucu ticareti, nakliye soygunu, gasp gibi suç faaliyetlerine katıldıkları yönünde bir suçlamaya atıfta bulunuluyordu.''

KARTELLERİN İNTİKAM CİNAYETİ OLABİLİR

Öte yandan Meksika'nın 5. büyük şehri olan Puebla, son zamanlarda büyük ölçüde uyuşturucu kartellerin elinden kurtuldu.

Fakat The Mirror'ın haberine göre bazı karteller, kendilerine ait bölge kurmak amacıyla veya rakiplerini, buldukları küçük hırsızları, uyuşturucu satıcılarını öldürmek amacıyla mesajlar bırakabiliyor.