Arjantinli futbolcuyu eski eşi katletti! Kulüpten 'Bizi öldürmeyi bırakın' isyanı

09 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:15

Arjantin'in Mendoza şehrinde yaşayan kadın futbolcu Florencia Guinazu, 5 ay önce polise şikayette bulunduğu, uzaklaştırma cezası olan eski eşi tarafından katledildi. Florencia'nın çocuklarının babası olan eski eşi Ignacio Agustin Notto, evde Guinazu'ya önce saldırdı ve dövdü ardından ise boğazını sıkarak öldürdü.

PENCERE KENARINA NOT BIRAKTI

Katliamı gerçekleştiren Notto, ardından eski eşinin yanında intihar etti. Yerel medya kuruluşu O Globo'nun haberine göre, Notto intihar etmeden önce pencere kenarına ''Polisi arayın, çocuklar içeride yalnız'' diye bir not bıraktı.

Olay esnasında Guinazu'nun 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunun PlayStation oynadığı belirtilirken komşuların durumu polise bildirmesinin ardından yetkililer eve geldi.

FUTBOL KULÜBÜNDEN ''BİZİ ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN'' İSYANI

Guinazu'nun yer aldığı futbol takımı Club Atletico Argentino da, "Takım arkadaşımızın aile içi şiddet yüzünden öldürülmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Dün, eski eşi Ignacio Notto ona şiddet uygulayarak, Guinazu'yu öldürdü ve daha sonra intihar etti" açıklamasını yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Halen birçok detay bilinmiyor fakat biz yeni bilgileri bekliyoruz. Kadın futbolu yasta, bir kadın daha eski eşi tarafından öldürüldü. Bizi öldürmeyi bırakın" denildi.