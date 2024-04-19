Arkadaşlarını uykuda parçaladı! Savunması herkesi hayrete düşürdü
İngiltere'de yıllık öğrenim ücreti 45 bin sterlin (1 milyon 824 bin TL) olan ve seçkin bir okul olduğu bilinen yatılı Blundell's Okulu'nun öğrenci yurdunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Kraliyet Mahkemesi, sanığın yaşının küçük olmasından dolayı kimlik bilgilerini paylaşmadı. Öğrencinin, önce arkadaşlarının uyumalarını beklediği ve uykuları sırasında saldırdığı öne sürüldü.
Okula çağırılan sağlık görevlileri yaşanan olayı "korku filminden bir sahne" olarak nitelendirirken, bir sağlık görevlisi karşılaştığı görüntünün "20 yıldır gördüğü en korkunç sahne" olduğunu dile getirdi.
ZOMBİ SALDIRISINA HAZIRLANIYORMUŞ
Saldırı esnasında çekiç kullandığı belirlenen çocuğun, "zombi saldırısına hazırlanmakla görevlendirildiğini söylediği" belirtildi.
Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan her iki çocuğun da kafatası kırıklarının yanı sıra kaburga, dalak, akciğer delinmesi ve iç kanama yaralanmaları yaşadığını söyledi.
Daha sonra uyurgezer olduğunu ve rüya gördüğünü sandığını ileri süren çocuk mahkemeye sevk edildi.