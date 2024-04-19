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19 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:16

Arkadaşlarını uykuda parçaladı! Savunması herkesi hayrete düşürdü

İngiltere'de yıllık öğrenim ücreti 45 bin sterlin (1 milyon 824 bin TL) olan ve seçkin bir okul olduğu bilinen yatılı Blundell's Okulu'nun öğrenci yurdunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber
Arkadaşlarını uykuda parçaladı! Savunması herkesi hayrete düşürdü

Kraliyet Mahkemesi, sanığın yaşının küçük olmasından dolayı kimlik bilgilerini paylaşmadı. Öğrencinin, önce arkadaşlarının uyumalarını beklediği ve uykuları sırasında saldırdığı öne sürüldü.

Okula çağırılan sağlık görevlileri yaşanan olayı "korku filminden bir sahne" olarak nitelendirirken, bir sağlık görevlisi karşılaştığı görüntünün "20 yıldır gördüğü en korkunç sahne" olduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarını uykuda parçaladı! Savunması herkesi hayrete düşürdü - 1. Resim
Blundell's Okulu

ZOMBİ SALDIRISINA  HAZIRLANIYORMUŞ

Saldırı esnasında çekiç kullandığı belirlenen çocuğun, "zombi saldırısına hazırlanmakla görevlendirildiğini söylediği" belirtildi.

Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan her iki çocuğun da kafatası kırıklarının yanı sıra kaburga, dalak, akciğer delinmesi ve iç kanama yaralanmaları yaşadığını söyledi. 

Daha sonra uyurgezer olduğunu ve rüya gördüğünü sandığını ileri süren çocuk mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: TGRT Haber
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