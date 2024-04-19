Arkadaşlarını uykuda parçaladı! Savunması herkesi hayrete düşürdü

19 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:16

Damar yolu sekiz kez bulunamadı! Seri katilin idamı iptal edildi

Damar yolu sekiz kez bulunamadı! Seri katilin idamı iptal edildi

Kraliyet Mahkemesi, sanığın yaşının küçük olmasından dolayı kimlik bilgilerini paylaşmadı. Öğrencinin, önce arkadaşlarının uyumalarını beklediği ve uykuları sırasında saldırdığı öne sürüldü.

Okula çağırılan sağlık görevlileri yaşanan olayı "korku filminden bir sahne" olarak nitelendirirken, bir sağlık görevlisi karşılaştığı görüntünün "20 yıldır gördüğü en korkunç sahne" olduğunu dile getirdi.

Blundell's Okulu

ZOMBİ SALDIRISINA HAZIRLANIYORMUŞ

Saldırı esnasında çekiç kullandığı belirlenen çocuğun, "zombi saldırısına hazırlanmakla görevlendirildiğini söylediği" belirtildi.

Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan her iki çocuğun da kafatası kırıklarının yanı sıra kaburga, dalak, akciğer delinmesi ve iç kanama yaralanmaları yaşadığını söyledi.

Daha sonra uyurgezer olduğunu ve rüya gördüğünü sandığını ileri süren çocuk mahkemeye sevk edildi.