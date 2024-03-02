Arnavutluk’ta tartışmalı seçim: FETÖ, Arnavutluk İslam Birliği’ni rahat bırak

02 Mart 2024 20:20 - Güncelleme : 02 Mart 2024 20:26

Arnavutluk İslam Birliği'nde (AİB) gerçekleştirilen başkanlık seçimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) protestolarına sahne oldu. Seçimler "şeffaflık ve demokrasi ilkelerine uymadığı" gerekçesiyle eleştirildi.

FETÖ’YE ALAN AÇIYOR

Mevcut Başkan Bujar Spahiu'nun yeniden seçildiği seçimlerde, Spahiu'nun FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları da protestoların temelini oluşturdu. STK'lar, seçimlerin "FETÖ'nün Arnavutluk'taki nüfuzunu artırmaya yönelik bir hamle" olduğunu savundu.

“FETÖ’DEN TALİMAT GELİYOR”

Seçimlerin gerçekleştirildiği esnada medresenin dışında da onlarca kişi sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği protesto için bir araya geldi. Protesto sırasında konuşma yapan sivil kuruluş temsilcileri tarafından seçimlerin bir tiyatro olduğu ve FETÖ’nün bu kurumu rehin aldığını ifade edilirken, Arnavutluk’ta bulunan başka hiçbir grubun AİB’de temsil edilmediğini ve bunun yanı sıra FETÖ taraftarları tarafından yönetilen bu kuruma talimatların Fetullah Gülen’den geldiği belirtildi.

Güvenlik önlemlerin alındığı protestoda göstericiler “Gülenciler Arnavutluk İslam Birliği’nin işgalinden çekilsinler”, "FETÖ Arnavutluk İslam Birliği’ni rahat bırak”, “Arnavutluk İslam Birliği için yasallık” ve “Arnavutluk İslam Birliği’ni FETÖ dokunaçlarından kurtarın” yazılı pankartlar taşıdı.