16 Nisan 2024 08:59 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:00
Asker odasına baskın! Bulunan madde orduyu alarma geçirdi
Avustralya'nın Sidney kentinde yer alan Holsworthy Kışlası'nda, bir askerin odasına düzenlenen baskında "potansiyel tehlikeli" bir madde ele geçirildi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" bir maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordu faaliyetleriyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.
İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALDI
İsmini açıklamayan kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.
Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı