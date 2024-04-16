Asker odasına baskın! Bulunan madde orduyu alarma geçirdi

16 Nisan 2024 08:59 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:00

Dünyanın en büyük uranyum tedarik eden ülkesi mercek altında

Dünyanın en büyük uranyum tedarik eden ülkesi mercek altında

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" bir maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordu faaliyetleriyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALDI

İsmini açıklamayan kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.

Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.