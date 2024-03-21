Asya'nın en ölümcülü artık birçok ülkede! Tek seferde 50 bal arısını yiyip insan öldürebiliyor

21 Mart 2024 17:45 - Güncelleme : 21 Mart 2024 17:46

İstilacı Asya eşek arısı İngiltere'de geçen seneki bulgulara göre çok erken görüldü. Bu böcekler dünyadaki arı türlerinin en büyüğü olarak kabul edilir ve diğer arı kovanlarına saldırarak onları saatler içinde yok ettikleri için korkutucu olarak nitelendirilir.

Asya eşek arıları hakkında korkutucu ve ürpertici bir diğer özellik ise başka kovanlardaki arıların ve eşek arılarının başlarını koparır, cesetleri ile yavrularını beslerler.

İngiltere Çevre Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, Asya eşek arısının 11 Mart'ta Ash bölgesinde görüldükten yakalandığını doğruladı. 2023 yılında ilk eşek arısı 11 Nisan'a kadar görülmemişti.

SAYILARI GİT GİDE ARTIYOR

İngiltere'de sayıları git gide artan eşek arılarının 2023 yılında 57 kez görüldüğü teyit edilmiştir. Bu sayı önceki yedi yılın toplamının iki katıdır.

Bir eşek arısı bir seferde 50 bal arısını yiyebilir ve burada yerleşik hale gelmeleri halinde İngiltere'nin yerli arılarını yok edebilir.

İngiliz Arıcılar Birliği (BBKA) Başkanı Diane Drinkwater yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yakalanan arının burada doğmuş bir kış kraliçesi olduğundan şüpheleniyorum. Bu henüz doğrulanmadı ama mantıklı olan bu. Yaşam döngüleri, bu noktaya kadar işçi geliştirmeleri için yeterince gelişmiş değil. Bu yüzden yurtdışından göç etmediğinden şüpheleniyorum, ancak bir yerlerde bir yuvayı kaçırmış olabiliriz."

"Çok fazla yağmur gördük, bu yüzden kış uykusuna yattıkları birçok yer sular altında kalmış olabilir. Çoğunun öldüğünü görmeyi umuyoruz."

350 KRALİÇE, 6 BİN İŞÇİ ARI

2004'te ortaya çıkan istilacı eşek arılarının Fransa'da çok fazla tahribata yol açtıkları biliniyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Manş adalarında böceklerin saldırısına uğrayan 10 kişinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu bildirilmiştir.

Bir eşek arısı yuvası 350 potansiyel kraliçe ve çiftleşebilen erkek eşek arısının yanı sıra 6.000 kadar çiftleşmeyen işçi üretebilir. Çiftleşme döneminden sonra, döllenmiş kraliçeler yuvayı terk ederek kış uykusuna yatacak bir yer bulmaya çalışmaktadır.

JAPONYA'DA 50 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Bir kraliçe arı yanlışlıkla ithal edilen çanak çömleklerin arasında Fransa'ya gitmiş ve o tarihten bu yana arılar hızla Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Japonya'da bu böceklerin bir yıl içinde 50 kişiyi öldürdüğü söyleniyor.