Avam Kamarası'nın Brexit endişeleri ifşa oldu: Çekişmeler, istifalar...

25 Nisan 2024 11:21 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:19

Sunday Times'ın siyasi yorumcusu Tim Shipman tarafından kaleme alınan “Çıkış Yolu Yok” adlı kitap İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı olan Brexit müzakereleri ve parlamentodaki çekişmeleri anlatıyor.

Politico'ya göre Shipman kitapta özellikle Mart 2019'da Strazburg'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı dört saatlik görüşme sırasında sigara dumanı o kadar fazlaydı ki Theresa May'i tıkadı ve sonuç olarak sesi duyulamadı.

Ancak kitabın yazarına göre May, yardımcılarından birinin isim vermeden AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'i “kaba” olarak nitelendirmesine rağmen şikayet etmeyecek kadar da kibardı.

Jean-Claude Juncker

SESİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE KISILMAYA BAŞLADI

May daha sonra Avam Kamarası'nda revize edilmiş anlaşmayı “satmaya” çalışırken, sesi ciddi bir şekilde kısılmaya başladı. Kitapta, parlamento yetkililerinin o dönemde May'in sağlığı konusunda nasıl endişe duydukları bile tartışılıyor.

Tim Shipman kitabında, “Bir doktor çağrılmıştı ve Avam Kamarası yetkilileri May'in sağlığı konusunda o kadar endişeliydi ki çavuş (bir Avam Kamarası yetkilisi) onu görevden almak için bir plan yaptı.” şeklinde anlattı.

Theresa May

149 OY YETERLİ OLMADI

May'in Juncker ile üzerinde anlaşmaya varılan revize anlaşmayı sunmasının ardından yapılan oylamada May, AB'den son dakikada elde ettiği tavizlere rağmen 149 oyla yenilgiye uğradı.

Bir hafta sonra partisine “Brexit müzakerelerinin bir sonraki aşamasında İngiltere'ye liderlik etmeyeceğini” söyledi ve kısa süre içinde istifa etme niyetini açıkladı. İki ay sonra da partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5. sırada yer almasının ardından görevinden ayrıldı.

Shipman, May'in Juncker'le görüşmesi hakkında, ismi açıklanmayan Muhafazakar bir bakanın sözlerini aktararak, “Eğer birinden sigarayı bile bırakamıyorsa, ondan daha fazla bir şey alması zor” diyor.