Avrupa Birliği, düzensiz göçle mücadeleyi güçlendirecek

22 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:28

Avrupa Birliği (AB), kıtaya yönelik artan göç hareketlerini durdurmanın yollarını arıyor. Brüksel yönetimi, özellikle İtalya'yı baskısı altına alan düzensiz göçü engellemek istiyor. AB, düzensiz göçle ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi artırmanın yanı sıra krizlere hazırlığı güçlendirme mesajı verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de süren AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiride, göçe ve krizlere hazırlık başlıklarına yer verildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE PLANI

AB Konseyi'nin göç konusunda kapsamlı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği kaydedilen bildiride, AB'ye giren düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ından fazlasının kaçakçıların yardımıyla girdiği belirtildi.

KÜRESEL İTTİFAK KURULMASINA DESTEK

Bildiride, AB Konseyi'nin, Komisyon'un insan ticareti ve kaçakçılığıyla etkin şekilde mücadele etmek için sahip olunan her türlü aracı güçlendirme ve bu sorunu çözmek adına küresel bir ittifak kurmasını desteklediği ifade edildi.

KRİZLERE HAZIRLIK STRATEJİSİ İSTEDİLER

Küresel krizlere karşı askeri ve sivil hazırlık ile stratejik kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve koordine edilmesinin "zorunlu ihtiyaç" olduğu vurgulanan bildiride, Komisyon'dan krizlere hazırlık stratejisi hazırlaması talep edildi.

Bildiride, ayrıca, Komisyon'a tüm toplumu hedef alan tehlikelere yönelik AB düzeyinde hazırlık yapma ve krize müdahaleyi güçlendirecek eylem planı hazırlama çağrısı yapıldı.

Dün başlayan zirvenin ilk gününde Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere gündemdeki sıcak konular ele alınmış, Gazze'de sürdürülebilir ateşkese giden acil "insani ara" çağrısı yapılmıştı.

Ukrayna'daki savaşa dair yapılan oturumda ise AB liderleri dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesinde anlaşmıştı.