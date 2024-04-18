Avrupa Birliği liderlerinden İran'a yaptırım kararı

18 Nisan 2024 08:58 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:05

Avrupa Birliği (AB) zirvesinin dış ilişkiler oturumunda ele alınan Orta Doğu başlığıyla ilgili sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride İran'ın İsrail'e saldırısının liderler tarafından oybirliği ile kınandığı ve İran'a yönelik yaptırımların genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

Zirvenin ilk gün oturumlarının sona ermesinin ardından basına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yaptırımların içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

FİLİSTİN İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Bildiride, Gazze'deki krizin acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması yoluyla sonlandırması gerektiği anımsatıldı. Bildiride ayrıca, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı vurgulandı.

SURİYELİ MÜLTECİLER GÜVENLİ ŞEKİLDE EVLERİNE DÖNSÜNLER

Lübnan'daki duruma da değinilen bildiride AB'nin bu ülkeye güçlü desteği yinelendi. Bildiride AB liderleri, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli, gönüllü, onurlu dönüşünün desteklendiğinin altını çizdi.