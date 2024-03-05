Avrupa ülkesinden bir ilk! Şehrin en büyük caddesine Ramazan ışıklandırması koyuldu

05 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 06 Mart 2024 10:49

Ramazan öncesi Almanya'da dikkat çeken gelişme yaşandı. Almanya'nın en büyük şehirlerinden Frankfurt'taki ana caddeye ilk Ramazan ışıklandırması yerleştirildi. Cadde üzerindeki Alte Oper adlı binanın karşısına vinç ile yerleştirilen ışıklandırılmalar dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da benzer bir Ramazan ışıklandırması yapılmıştı, Almanya ilk kez bu yıl böyle bir girişimde bulundu. Üstelik "Happy Ramadan" (Hayırlı Ramazanlar)'' yazan ışıklandırmada ay ve yıldızlar da yer aldı. Siyasi partiler şehirde 100 ile 150 bin civarında Müslüman yaşadığını, "Müslümanlar, toplam nüfusun yüzde 15'ini oluşturuyor" diyerek belirttiler.

''ŞEHİRDEKİ MÜSLÜMANLARI DESTEKLİYORUZ''

Alman Bild gazetesi, Ramazan ışıklandırılmasının bazı siyasetçiler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını belirtseler de Yeşiller Partisi, "Şehri Ramazan'da dekore ederek buradaki Müslümanlara önemli bir mesaj gönderiyoruz ve şehirdeki Müslümanları desteklediğimizi gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

''AYRIMCILIĞA KARŞI MÜCADELEMİZİ GÖSTERİYOR''

Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg, "Bu ışıklar birlik ve beraberliğimizi ve Müslüman karşıtlığını ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi gösteriyor" dedi.

Kaldırım üzerine asılan ışıklandırmaların Frankfurt şehir yönetimi tarafından yurt dışından alındığı belirtilirken bunların maliyetinin ise 50 ile 100 bin euro arasında olduğu belirtildi.