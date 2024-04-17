Avrupa'yı trenle gezmek için gençlere ücretsiz bilet! İşte şartlar

17 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:07

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Nüfus geriledi arsalar bedava oldu! Kasabaya taşınanlara da para verilecek işte şartlar

Avrupa Birliği Komisyonu 'Discover EU' (AB'yi Keşfet) programı kapsamında on binlerce ücretsiz tren bileti dağıtacak. Brüksel'den yapılan açıklamada, 18 yaşını bitirmiş, 35 bin 500 gence tren bileti dağıtılacak. Bu biletlerden bir tanesine sahip olmak için 1 Temmuz 2005 ile 30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğmak ve Avrupa Birliği hakkında 5 soru ile bunlara ilave tamamlayıcı bir sorudan oluşan testi geçmek gerekiyor.

Ücretsiz bilet hakkını elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında 30 gün süreyle Avrupa içinde seyahat edebilecek.

Yarışmaya Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'den de başvuruda bulunulabilecek.

TÜRKİYE İÇİN BİN 476 ÜCRETSİZ BİLET

Engelli ya da sağlık sorunları olan gençler seyahat sırasında destek alabilecek.

Türkiye için bin 476 ücretsiz bilet ayrıldı. Almanya ise en fazla kotaya sahip olan ülke, 6 bin 104 bilet hakkı var. Fransa'ya 4 bin 946, İtalya'ya 4 bin 364, İspanya'ya 3 bin 476 kişilik kota ayrıldı. En az kota ayrılan ülkeler ise 16 kişiyle Kuzey Makedonya, 17 kişiyle Lihtenştayn ve 18 kişiyle Sırbistan.

Avrupa Gençlik Portalından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önceki başvuru dönemlerinden herhangi biri altında DiscoverEU seyahat kartı için seçilen gençler yeni bir başvuruda bulunma hakkına sahip değildir. Bu, teslim aşamasında tespit edilecektir.''

TÜRKİYE'DEN PROGRAMA İLGİ BÜYÜK

Türkiye'den gençler geçen yıl programa büyük ilgi göstermiş, Türkiye'ye ayrılan kota bin 467 olmasına rağmen Türkiye'den 21 binin üstünde başvuru gerçekleşmişti.

"AB'yi Keşfet" girişimi 18 yaşını dolduran Avrupa Birliği vatandaşlarına bir Interrail bileti hediye etme ve böylece Avrupa kıtasını tanıma fırsatı sunma amacıyla 2018 yılında başlatıldı.

Öte yandan AB Komisyonunun verilerine göre şimdiye kadar 1 milyondan fazla genç 284 bin bileti kazanmak için başvuruda bulundu.