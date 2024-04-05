Az bilinen 'fotoğraf kuralı' uçaktan atılmasına neden oldu! Neye uğradığını şaşırdı

05 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:07

Son yılların en büyük soygunu! İz bile bırakmadan 30 milyon dolar çaldılar

Son yılların en büyük soygunu! İz bile bırakmadan 30 milyon dolar çaldılar

Avustralyalı Jimmy Mitchell, uçağa binerken az bilinen tuhaf kuralı çiğnedikten sonra uçaktan atıldığını sosyal medya platformu TikTok'ta anlattı. Başına gelenler nedeniyle halen şaşkın olduğunu söyleyen Mitchell, eşi Pauline ve iki çocuğunun uçağın merdivenlerinden çıkarken son dakika fotoğraflarını çekmek için telefonunu çıkardı. O aniden bir kabin görevlisi, bağırmaya başladı ve uçağa binişini engelledi.

HERHANGİ BİR UYARI TABELASI YOKTU

Jimmy Mitchell'in bilmediği kural, uçağa yakıt ikmali yapılırken yolcuların asfaltta telefon kullanmasına izin verilmemesiydi. Mitchell, bu kurala dair çevrede herhangi bir tabela ya da talimat bulunmadığını belirtti.

Yaşadığı kötü deneyimi TikTok'ta anlatan Mitchell, "Uçağa binmeye çalışıyorum, telefonum uçuş modunda, çocuklarımın uçağa binerken fotoğraflarını çekiyorum ve biri bana hakaret ediyor." dedi.

Mitchell, deneyimli gezgin olmasına rağmen bu kuralı bilmediğini, gürültü önleyici kulaklık taktığı için de duyuruyu duymadığını söyledi.

Kabin görevlisinin uyarısı üzerine inanmayarak arkasına döndüğünü ve bir kez daha ne dediğini sorduğunu anlatan Mitchell, görevlinin ''Asfaltta fotoğraf çekemezsiniz'' dediğini aktardı.

HAKARET EDİP, POLİSLE TEHDİT ETTİ

Mitchell'in ailesi uçağa bindi fakat kendisinin binmesine izin verilmedi. Mitchell, görevlinin kendisini ''telefonunu kapat, telefonunu çıkaramazsın'' gibi uyarılarda bulunmak yerine hakaret ettiğini hatta polisle tehdit ettiğini söyledi.

Terminale geri dönen Mitchell, bir süre sonra uçağa binmesine izin verildiğini söyledi. Fakat bu durumu Mitchell, ''En travmatik deneyimlerden biri" olarak nitelendirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

News.com.au'nun haberine göre, havayolu şirketinden yapılan açıklamada "burası operasyonel bir alan olduğundan ve müşterilere bunu kapı PA'ları aracılığıyla hatırlattığımızdan" asfalttayken telefonların kullanılmasına izin verilmiyor'' dendi.

Havayolunun bir sözcüsü de olayın soruşturulduğunu basına açıkladı:

"Bütün müşterilerimiz ve ekip üyelerimiz, bizimle uçarken veya işteyken kendilerine saygı duyulduğunu hissetme hakkına sahiptir ve bu durumda neler olduğunu araştırıyoruz.''