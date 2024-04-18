Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasında son durum

18 Nisan 2024 17:27 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:39

Karabağ'da önemli ve kritik günler geçiyor. Bir yandan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkiler derken, Fransa'nın Ermenistan'a silah desteği gibi kritik gelişmeler yaşanıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yakın mı? Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü TGRT HABER'de soruları cevaplıyor.

Dışişleri sözcüsü Ayhan Hacızade'nin açıklamarından satır başları şöyle:

"Azerbaycan, Ermenistan ile barış anlaşmasına sadıktır. 17 Şubat'ta Münih'te iki ülke liderleri arasında buluşma gerçekleştirildi. Bu görüşme kapsamında normalleşme meselesi masaya yatırıldı. Bundan sonra 28 ve 29 Şubat ayında Berlin'de Dışişleri bakanları arasında toplantı gerçekleştirildi. Gelişme tam aşamada ilerleyeceği gibi bir konuma gelmesi söz konusu değil. İlerleme katediliyor. Berlin'deki görüşmeler meselelerin müzakere edilmesi açısından çok önemli bir görüşme oldu. Açık müzakerelere varıldı."

Hacızade, 44 günlük Karabağ savaşının ardından iade edilmeyen 7 köyün ne zaman iade edileceğine ilişkin, "Bu 7 köy değil, 8 köydü. Hala Ermenistan işgali altında bulunuyor. Ümit ediyoruz ki bu köylerin geri verilmesi konusunda Ermenistan gerekli adımları atacaktır. İlk başta 4 köyün geri iade edilmesi konusunda olumlu istişarelerde bulunuyoruz ama ümit ediyoruz ki bu mesele hızlıca sonuçlanacak ve işgal altındaki Azerbaycan köyleri geri alınacaktır."