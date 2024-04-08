Baba ihmalkarlığının bedelini evlat acısıyla ödedi!

08 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:37

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Jose Hilario Abreu, geçtiğimiz günlerde ölümünde kasıtsız adam öldürme ve çocukları tehlikeye atma suçlamasıyla Cuma günü mahkemeye çıkarıldı.

OĞLU KENDİSİNİ VURDU

Abreu, evinde 2 yaşındaki çocuğuyla oturduğu sırada içinde dolu fişek bulunan yarı otomatik tabancayı gözetimsiz bir şekilde bıraktı. Abreu, odadan çıktıktan sonra oldukça yüksek bir ses duydu ve geri döndüğünde göğsünden vurulmuş halde buldu.

Anne Elijah acil olarak 911'i aradı ve oğlunun kendisini vurduğunu bildirdi. Çocuk hastaneye kaldırılırken olay yerine polis geldi ve çocuğun ellerinde barut kalıntıları olduğu tespit edildi.

ÇOCUK HAYATINDAN OLDU

Küçük çocuk, hayat mücadelesini sürdüremedi ve hayatını kaybetti.

Abreu, Cuma günü nakit olarak 250.000 dolar olarak belirlenen kefaletle mahkemeye çıkarıldı.