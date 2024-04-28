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28 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:30

BAE'den yeni adım! Dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai şehrindeki Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın genişletileceğini ve "dünyanın en büyük havalimanı" haline getirileceğini duyurdu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
BAE&#039;den yeni adım! Dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, Al Maktum Havalimanı'nı genişletecek proje hakkında sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Al Maktum, "Bugün, Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın yeni yolcu terminalinin tasarımını onayladık." ifadelerini yer vererek, Dubai Havacılık Şirketinin proje için 35 milyar dolar bütçe ayırdığını belirtti.

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HEDEF YILLIK 260 MİLYON YOLCU

Uluslararası Al Maktum Havalimanı'nın "dünyanın en büyük havalimanı" haline getirilerek beş katı kapasiteyle hizmet vermesinin planlandığını aktaran Al Maktum, yıllık 260 milyon yolcunun hedeflendiğini kaydetti.

Al Maktum, havalimanında yolcuların uçaklara geçişi için 400 kapının olacağını ve 5 ayrı pistin bulunacağını aktararak, "Havacılık sektöründe ilk kez uygulanacak yeni teknolojiler kullanılacak." bilgisini verdi.

BAE'den yeni adım! Dünyanın en büyüğü olmaya hazırlanıyor - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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