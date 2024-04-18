Bahar dizisindeki olay gerçek oldu! Anne bebeği için kanser tedavisinden vazgeçti

18 Nisan 2024 09:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:53

İtalya'da yaşayan 33 yaşındaki Azzurra Carnelos, ilk kez 2019 yılında meme kanserinden hayatını kaybeden büyükannesinin tavsiyesi üzerine kontrol için muayeneye gittiğinde kanser olduğunu öğrendi. Teşhis konulduktan sonra tedaviye başladı ve kanser zamanla geriledi.

HAMİLELİĞİNDE KANSERİN YİNELEDİĞİNİ ÖĞRENDİ

2022 yılında Azurra ve Francesco Favero hayatlarını birleştirme kararı aldı ve kısa sürede Azurra hamile olduğunu öğrendi. Hamileliğinin 5. ayında acı haberi paylaşan Azurra, kanserin yinelediğini öğrendi.

Kıdemli bir mali analist olan Azurra'ya doktoru kemoterapi görmesi gerektiğini söyledi. Fakat genç anne, bebeğini doğuma kadar taşıyabilmek için tedaviyi reddetti.

BEBEĞİNİ DOĞURDU, HAYATINI KAYBETTİ

Azurra, 2023 yılının ağustos ayında bebeğini doğurabildi fakat 8 ay sonra hayatını kaybetti. Azurra, 13 Nisan'da İtalya'nın Oderzo kentindeki evinde vefat etti.

HAMİLELİKTE KANSER NADİR GÖRÜLÜR

Uzmanlar, hamilelikte kanserin nadir olduğunu, istatistiklere göre, bin meme kanseri vakasından birinin hamilelikte ortaya çıktığını belirttiler.

Geçen yıl British Medical Journal'da yayınlanan veriler, teşhis konulduktan sonraki beş yıl içinde meme kanserinden ortalama ölüm riskinin 1990'lardan bu yana yüzde 14'ten yüzde 5'e düştüğünü gösterdi.

HAMİLELİK SIRASINDA KEMOTERAPİ

Hamilelik sırasında kemoterapi konusunda ise doktorlar, hamileliği sonlandırmanın en iyisi olduğunu belirtiyorlar. Hamileliğin erken dönemlerinde bu, gebeliğin sonlandırılması anlamına gelebilirken, daha sonraki aşamalarda bu, bebeğin erken doğması anlamına gelebilir.

Araştırmalar bazı kemoterapi ilaçlarının 14 haftadan sonra verilmesinin bebeğe zarar vermeyeceğini gösteriyor.

Kanser Araştırmalarına göre hamilelik sırasında plasenta anne ile bebek arasında bir bariyer gibidir. Bazı ilaçlar plasentadan geçebilir, bazıları ise geçemez.

En güncel çalışmalar kemoterapiye maruz kalan çocukların 14 haftadan sonra kemoterapiye maruz kalmayanlara göre daha fazla sorun yaşamadığını göstermektedir.

BAHAR DİZİSİNDEKİ OLAY GERÇEK OLDU

Öte yandan Türkiye'de yayımlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Bahar dizisinde başrol Demet Evgar'ın hastalarından birinin aynı durumu yaşadığı akıllara geldi.