Bahtsız firariler! Kazdıkları tünel çok kötü bir yere çıktı

26 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:49

Aşırı yoksulluk ve suç oranının yüksekliği konusunda harekete geçemeyen Venezuela'da yaşanan film gibi olay hayrete düşürdü. Çeşitli suçlardan cezaevine girmiş 30 mahkum hapishaneden firar edebilmek için sabırla ve gizlice tam 1 buçuk sene tünel kazdı.

En sonunda tünelin ucunda ışık gören mahkumlar teker teker çıkmaya başladı. Ancak özgürlüklerine açılan ve tünelin sonundaki ışık bir polis merkezine aitti. Mahkumlar ve polisler karşılaştıkları manzara karşısında şok geçirdi.

MAHKUMLAR DA, POLİSLER DE ŞAŞKINDI

Tünelden teker teker kafalarını çıkaran mahkumlar bir saniye bile özgürlüklerini yaşayamadılar. Etraflarında polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Ancak polisler de onlar kadar şaşkındı. Memurlar, mahkumları hapishaneye geri götürmeden önce duvardaki dar aralıktan geçmelerine bizzat yardım etti.

FİRAR GİRİŞİMİ İNCELENİYOR

Emniyet Müdürü Komiseri Gustavo Basabe, gelecekte benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için firar girişimini detaylıca incelediklerini ifade etti. Polis, "Her şeyin kontrol altında" olduğunu doğruladı ve üç mahkumun kaçışları sırasında aldıkları hafif yaralanmalardan dolayı tedavi edildiklerini söyledi.