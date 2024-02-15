Bakan Hakan Fidan'dan AB'ye çağrı: Kimlik siyasetine son verin

15 Şubat 2024 16:59 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Ankara'da bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında olumlu mesajlar verdi. Macaristan Bakanı Szijjarto, Türkiye'nin, Macaristan ve Avrupa'nın güvenliği için kilit rolde olduğuna dikkat çekti.

Macaristan'ın enerji güvenliğine katkı sağladığı için Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Szijjarto, Avrupa'nın ve AB'nin "Türkiye gibi ortaklara ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

Macar bakan, temmuzda başlayacak Macaristan dönem başkanlığında AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda adım atacaklarını söyledi; vize işlemlerinin kolaylaşması konusunda da ilerleme kaydetmek istediklerini aktardı.

Öte yandan Szijjarto, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin tekrar toplanmasını arzu ettiklerini açıkladı.

''AB KİMLİK SİYASETİNE SON VERMELİ''

Bakan Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

"İki NATO müttefiki olarak savunma alanındaki işbirliğimizi somut projelerle geliştirmekteyiz. Macaristan yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek. AB'nin stratejik düşünerek artık Türkiye'ye yaklaşımında kimlik siyasetini sona erdirmesi gerekiyor.''

''Türkiye-AB ilişkileri bazı ülkelerin siyasi hesaplarına kurban edilmemelidir. AB'nin ülkemizin üyeliğine yönelik tavrında daha rasyonel düşünmesini bekliyoruz. AB üyeliğimizin önündeki engellerin kalkmasında ve ilişkilerin geliştirilmesinde için Macaristan'ın desteğine güveniyoruz.''

''Bugünkü görüşmemizde Balkanlar'daki gelişmeleri ve Ukrayna'daki savaşı değerlendirme fırsatımız oldu. Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil bir barış ile sonuçlanması arzumuzu dile getirdik.''

''Her iki ülke de barış müzakerelerine şans verilmesi gerektiğine inanıyor."