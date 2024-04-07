Baltık Denizi'nde Alman Rus gerilimi! Keşif uçağına engelleme

07 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:25

Rusya ile NATO arasındaki gerginlik Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte zirveye tırmanırken, Avrupa'nın kuzeyinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan bir Rus keşif uçağı Alman savaş uçakları tarafından engellendi.

SİNYALSİZ UÇUŞ YAPIYORDU

Konuya ilişkin açıklama Alman Hava Kuvvetleri'nden geldi. Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya'nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi. Bilgi mesajında Rus keşif uçağının "transponder sinyali" olmadan uçtuğu belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.