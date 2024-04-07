Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Baltık Denizi'nde Alman Rus gerilimi! Keşif uçağına engelleme
07 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 09:25

Baltık Denizi'nde Alman Rus gerilimi! Keşif uçağına engelleme

Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi. Benzer bir hadise ocak ayında meydana gelmiş, Rügen Adası açıklarında transponder sinyali olmadan uçan "IL-20" tipi Rus keşif uçağı nedeniyle Alman Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları acil havalanmıştı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
Baltık Denizi&#039;nde Alman Rus gerilimi! Keşif uçağına engelleme

Rusya ile NATO arasındaki gerginlik Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte zirveye tırmanırken, Avrupa'nın kuzeyinde dikkat çekici bir olay yaşandı. Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan bir Rus keşif uçağı Alman savaş uçakları tarafından engellendi.

Baltık Denizi'nde Alman Rus gerilimi! Keşif uçağına engelleme - 1. Resim

SİNYALSİZ UÇUŞ YAPIYORDU

Konuya ilişkin açıklama Alman Hava Kuvvetleri'nden geldi. Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'nda görevli Alman Eurofighter uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus "COOT-A (IL-20)" tipi uçağı engellemek üzere Letonya'nın Lielvarde Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi. Bilgi mesajında Rus keşif uçağının "transponder sinyali" olmadan uçtuğu belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını koruyan NATO'nun Baltık Hava Polisliği (Air Policing) Misyonu'na 5 Eurofighter savaş uçağıyla katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Son dakika! Canık Çetesi çökertildi... 20 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...