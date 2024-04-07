Başörtüsü davası: ABD Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

07 Nisan 2024 17:13 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 17:22

New York belediyesi, tutuklandıktan sonra fotoğraflarının çekilmesi için başörtülerini çıkarmaya zorlanan iki Müslüman kadının açtığı davayı çözmek için 17,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Manhattan federal mahkemesinde açılan davanın ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres tarafından onaylanması gerekiyor.

Ödemeler, yasal ücretler ve masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 13,1 milyon dolar olacak.

Uzlaşmadan elde edilen gelirin yaklaşık 4.100 uygun kişi tarafından paylaşılacağı belirtildi. Nihai olarak her bir alıcıya 7,824 ila 13,125 dolar arasında ödeme yapılacak.

DAVA 2018 YILINDA AÇILMIŞTI

Öte yandan Müslüman-Amerikalı kadınlar Jamilla Clark ve Arwa Aziz, Manhattan ve Brooklyn'de polisin sabıka fotoğrafları için başörtülerini çıkarmaya zorladığında utanç ve travma hissettiklerini söyleyerek 2018 yılında dava sürecini başlatmıştı.

Clark, 9 Ocak 2017 tarihinde, Aziz ise 30 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı.