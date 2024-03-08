Batılı devletler ile ABD ve BAE anlaştı: Gazze için Kıbrıs kararı

08 Mart 2024 16:41 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:46

Gazze Şeridi’ne sınır kapılarından yapılan yardımlara İsrail tarafından kısıtlama getirilmesi sebebiyle uluslararası toplum açlıkla mücadele eden Filistinliler için harekete geçti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen alternatif olarak Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ile basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik büyük bir insani yardım çalışmasını finanse ediyor. Yalnızca bu yıl içinde 250 milyon euroluk yardım yapıldı. Ancak asıl zorluk bu yardımın Gazze'deki insanlara ulaştırılmasıdır. Bu nedenle ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kıbrıs Deniz Koridorunu başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İNGİLTERE'DEN ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze Şeridi'ne insani yardımın deniz koridoru üzerinden gönderilmesi konusunda ABD ile ortak çalışacağını duyurdu.

Cameron, "Gazze'dekilerin acil insani yardıma ihtiyacı var. İsrail'e yardımları ulaştırmanın en hızlı yolu olarak Gazze'ye daha fazla tır girmesine izin verme çağrısı yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

ABD YÖNETİMİ DUYURMUŞTU

Öte yandan, ABD yönetiminden üst düzey yetkililer dün Başkan Joe Biden’ın insani yardımları ulaştırmak için Gazze Şeridi kıyısına geçici bir liman kurmayı planladığını açıklamıştı. ABD’li yetkili, yardımların İsrail, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleriyle koordine edileceğini aktarmıştı.