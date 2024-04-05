Bebeğini diri diri toprağa gömdü aile üyeleri şans eseri kurtardı

05 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:04

Son yılların en büyük soygunu! İz bile bırakmadan 30 milyon dolar çaldılar

Son yılların en büyük soygunu! İz bile bırakmadan 30 milyon dolar çaldılar

Uganda'da herhangi bir tıbbi yardım almadan tek başına doğum yapan 23 yaşındaki kadın, gece yarısı bebeğini doğum sağlıklı gerçekleşse de diri diri toprağa gömdü. Ertesi sabah aile üyeleri, evlerinin yakınındaki bahçede kan izlerini fark edince bebeğe ulaştılar.

Sağlık ekipleri, plasentaya bağlı olan bebeği kurtarmak için bahçeye koştu. Bebeğin, gece boyunca toprağın altında kalmanın oluşturduğu baskı nedeniyle kesik ve morluklarla kaplı bir şekilde çıkarıldığı belirtildi.

BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Soğuk ve mavimsi bir renk aldığı belirtilen bebek hastaneye kaldırılarak sterilize edildi ve bir kuvöze yerleştirildi. Yapılan tetkiklerde bebeğin kalbinde, midesinde ve diğer organlarında herhangi bir yaralanma olmadığı ortaya çıktı ve bebek 6 günün sonunda taburcu edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Uluslararası Tıbbi Vaka Raporları Dergisi'nde yayınlanan vakayla ilgili bir raporda şöyle denildi:

"Bu rapor, yenidoğan cinayeti vakalarında erken müdahalenin ve zamanında kurtarma çabalarının kritik önemine ışık tutuyor, hassas durumlarda yenidoğanları korumak için farkındalık oluşturmanın ve acil önlemler uygulamanın önemini vurguluyor ve benzer üzücü vakalarla başa çıkma anlayışımıza toplu olarak katkıda bulunuyor"

Yeni doğan bebek büyükannesi tarafından büyütülürken, bebeğin gelişiminin normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Annesi, yerel yetkililer tarafından bebek öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.