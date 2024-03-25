Belçika'da PKK provokasyonu! Türk vatandaşları derslerini verdi

25 Mart 2024 08:21 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:35

Avrupa'da PKK yandaşlarına en çok ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Belçika'da ortalık karıştı. Başkent Brüksel’e bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder ilçesinde sözde nevruz kutlamaları yapan PKK yandaşları, dönüşte arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan arbede çığrından çıkınca bazı araçlar ateşe verildi. Olaylar büyüyünce bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde PKK'lı gruba tazyikli suyla müdahale etti.

SÜKUNET ÇAĞRISI

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

POLİS TEYAKKUZDA

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans ise olayların, bir Türk gencin konvoy halindeki PKK yandaşlarının saldırısına uğraması sonucunda başladığını belirtti. Olayın, sosyal medyadan hızla yayılması üzerine büyüdüğünü anlatan Yzermans, polisin devriye gezerek teyakkuzda kalacağını sözlerine ekledi.