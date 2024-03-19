Belediye başkanından inanılmaz proje: Su ve elektrik sorunu olmayan arsalar 240 TL'ye satışta

19 Mart 2024 12:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:35

Kanada'nın Ontario bölgesinde bulunan Cochrane şehrinin belediye başkanı Peter Politis, nüfusu yaşlanan bölge için çılgın bir proje tasarladı. Genç nüfusu şehre çekmek isteyen başkan, 10 Kanada dolarına yani yaklaşık 240 TL'ye elektrik ve su sıkıntısı olmayan arsaları satışa çıkardı.

ARSAYA EV YAPANA VERGİ İNDİRİMİ DE VAR

Belediye başkanı arsaları sadece cüzi fiyata satmakla kalmadı. Satın alınan arsalara ev yapılması durumunda ciddi vergi indirimleri uygulanacağını da söyledi. Hatta birtakım ayrıcalıkların sunulacağını açıkladı.

Bölgede benzer arsa fiyatları 40 bin dolar civarındayken 240 TL'ye satılacak arsalar için tek kısıtlama, kişi sayısı. Belediye başkanı bu projeyi 1500 kişiyle sınırladı. Bölgedeki arsa satışları için bir de slogan kullanan başkan, "Harikulade Beklenmedik" ifadeleriyle projeyi sunuyor.

ARSA SATIŞINA TALEP YAĞDI

Başkan Politis'in arsa satışı projesine talep yağdı. Üstelik sadece Kanada'dan değil, Avrupa vatandaşları da arsalar için sıraya girdi hatta Jamaika'dan bile talip var.

Bölgenin Toronto'nun kuzeyinde olması ve dondurucu soğukların etkisini göstermesi konusunda da sözü olan başkan, "Biz Kuzey Kutbu değiliz. Burada elektrik ve su var" diyor.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Bölge sakinlerinin ise bu proje konusunda tedirginlikleri var. Bölge sakinleri, şehrin bir anda büyümeyi kaldıramayabileceğini, yeterli okul ve doktor da bulunmadığını ifade etti. Başkan ise "Endişelenmeyin amacımız Cochrane'i Toronto ya da New York'a çevirmek değil" diyerek cevap verdi.