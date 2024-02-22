Biden kontrolden çıktı! Putin'e ağır küfür etti

22 Şubat 2024 13:02 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 13:22

ABD merkezli The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası için konuşma yaptı.

Nükleer çatışma endişesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer bazı liderler sebebiyle yaşandığına dikkat çeken Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu dile getirdi.

BIDEN, TRUMP'I DA HEDEF ALDI

Joe Biden, konuşması sırasında Rusya lideri Putin'e yönelik "deli o... ç..." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, seçimde muhalefet cephesindeki Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Navalnıy'ın ölümünden Putin'i sorumlu tutmuş, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullanmıştı.