Biden Netanyahu'nun Gazze yaklaşımına 'hata' dedi ateşkes çağrısı yaptı

10 Nisan 2024 09:06 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:11

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 187. günde de devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı sözlerini sertleştirdi. Netanyahu'nun Gazze yaklaşımında 'hata' olduğunu söyleyen Biden, Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'nin İspanyolca yayın yapan televizyon kanalı Univision'a verdiği demeçte World Central Kitchen'ın (WCK) yedi yardım görevlisinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısının "çirkin" olduğunu söyledi.

Biden, "İsraillilere ateşkes çağrısı yapmaları, önümüzdeki altı, sekiz hafta boyunca ülkeye giren tüm gıda ve ilaçlara tam erişim izni vermeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

''TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAMAK İÇİN MAZERET OLAMAZ''

Biden ayrıca, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'la konuştuğunu ve bu ülkelerin "bu gıdayı içeri sokmaya hazır olduklarını" söyleyerek Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermesi için İsrail üzerindeki baskıyı artırdı ve "Bu insanların tıbbi ihtiyaçları ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bu şimdi yapılmalıdır" dedi.

YARDIMLAR ASGARİ SEVİYENİN ÇOK ALTINDA

İsrail, Pazartesi günü Gazze'ye giren 419 kamyonun ardından Salı günü 468 yardım kamyonunun Gazze'ye girdiğini ve bu rakamın çatışmaların başlamasından bu yana geçen altı aydaki en yüksek rakam olduğunu açıklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler bu rakamın insani ihtiyaçların karşılanması için gereken asgari seviyenin çok altında olduğunu belirtti.