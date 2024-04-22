Biden yine alay konusu oldu, Trump destekçileri bu sözleri kaçırmadı!

22 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:36

ABD lideri Biden'dan herkesi şoke eden açıklama: Amcamı yamyamlar yedi

ABD lideri Biden'dan herkesi şoke eden açıklama: Amcamı yamyamlar yedi

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi. Şimdiye kadar birçok gafa imza atan Biden bu kez ''Seçiminizi yapın. Özgürlük mü demokrasi mi?'' diyerek şunları söyledi:

"Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız?"

Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden oldu.

TRUMP DESTEKÇİLERİ BU GAFI KAÇIRMADI

Kasım ayındaki seçim yarışında Biden'ın karşı karşıya geleceği Donald Trump'ın destekçileri ise bu yeni gafı kaçırmadı. Cumhuriyetçiler, Biden'ın sözlerini, ABD'nin 81 yaşındaki en yaşlı başkanının akıl sağlığının yerinde olmadığının bir kanıtı olarak nitelendirdi.

BENZER BİR GAFI DAHA VARDI

Biden, 2019'daki seçim konuşmasında da "Gerçeğe karşı doğruları seçiyoruz" diyerek izleyenleri güldürmüştü.

ANKETLER BIDEN'IN ALEYHİNE

Anketlere göre ABD'li seçmenlerin önemli bölümü Biden'ın akıl sağlığından şüpheli ve başkanlık için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.