Biden'a Gazze protestosu: Canlı yayın öncesi televizyon kanalını bastılar

27 Şubat 2024 07:31 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 07:54

İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimine dönüşen insanlık dışı katliamına dünyanın her yerinden tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. Bu ülkelerin başında da ABD geliyor. New York'te bir araya gelen yüzlerce aktivist İsrail'e koşulsuz destek veren ABD Başkanı Joe Biden'ı, katılacağı komedi programı öncesi protesto ederken Filistin destekçisi yaklaşık 50 aktivist gözaltına alındı.

"SOYKIRIMI DURDUR" PANKARTI AÇTILAR

Manhattan'daki Rockefeller Plaza binasında bulunan NBC televizyon kanalının lobisini basan yüzlerce protestocu, Biden'ın Amerikalı komedyen Seth Meyers'in programına katılmasını engellemeye çalıştı. Binanın lobisinde oturma eylemi yapan ve çoğu Yahudi asıllı olduğu gözlenen Filistin yanlısı aktivistler, açtıkları pankartla, Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e "acil ateşkes", Biden'a da ABD'nin İsrail'e yaptığı desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

Göstericilerin taşıdığı büyük pankartta, "Yahudilerden Biden'a: Soykırımı silahlandırmayı durdur" yazısı dikkat çekti.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından televizyon binasının çevresinde ve lobisinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. 50'ye yakın gösterici de gözaltına alınarak polis otobüslerine bindirildi.

KATLEDİLENLERİN SAYISI 30 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.