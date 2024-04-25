Biden'dan yeni gaf! İşçiler devreye girip sözünü düzelttiler

25 Nisan 2024 16:12 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:27

ABD Başkanı Joe Biden, her hafta bir başka gafıyla gündem olmaya devam ediyor. Pennsylvania'daki seçim mitingindeki sözleriyle alay konusu olan Biden bu kez işçilerle bir araya geldiği konuşmasında yeni bir gafa imza attı.

Kuzey Amerika İnşaat İşçi Sendikaları üyelerine konuşan Biden, prompter'da kendisi için yazılan ''Duraklat'' yazısını da işçi sloganına kattı ve ''Dört yıl daha. Duraklat'' dedi. İşçiler, Biden'ın sözünü keserek, devreye girdiler ve ''Dört yıl daha'' diye bağırarak başkanı düzelttiler.

BIDEN YİNE ALAY KONUSU

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta Pennsylvania'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmayla adından söz ettirmişti. Şimdiye kadar birçok gafa imza atan Biden bu kez ''Seçiminizi yapın. Özgürlük mü demokrasi mi?'' diyerek şunları söylemişti:

"Bölünmeye karşı birliğe, yıkıma karşı itibara, yalana karşı gerçeğe, demokrasiye karşı özgürlüğe oy vermeye hazır mısınız?"

Biden'ın konuşması salonda gülüşmelere neden olmuştu.