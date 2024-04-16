Bir anda metrelerce uzunlukta delik açıldı! Yetkililer harekete geçti

16 Nisan 2024 09:28 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:51

Rusya'nın maden kasabası olarak bilinen Gukovo'daki bir mısır tarlasında aniden ortaya çıkan obruk, yerel halkın paniklemesine neden oldu. İki yılı aşkın süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da ortaya çıkan obruğun maden ocağından kaynaklandığı düşünülse de kasaba yönetimi bu iddiayı yalanladı.

''YERALTI DÜNYASINA AÇILAN KAPI''

Obruğu gören bir kişi, bu deliği, ''yeraltı dünyasına açılan kapı'' olarak nitelendirdi. Sosyal medyada obruğun görüntüleri kısa sürede yayıldı ve birçok teori ortaya atıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı maden ocağının üzerine düşen dev bir Rus füzesi nedeniyle obruğun açıldığını öne sürerken bir başka kişi ise kendisine bu obruğun doldurulmasının emredildiğini söyledi.

''Dünyanın kıskandığı bir işim var'' diyerek alaycı bir yorum yapan kişi, ''Bu delik o kadar derin ki, bakmak korkutucu'' dedi. Dibini göremediğini ve derinliğin anlaşılamadığını ifade eden bir kişi ise ''Birdenbire ortaya çıktı. Ne kadar derin olduğunu bile bilmiyorum. Yerin altına çöktü.'' dedi.

Ortaya atılan teoriler arasında dikkat çeken bir başka iddia ise resmi olmayan bir 'siyah altın' madeni kuyusu olduğu yönündeydi.

RUS YETKİLİLER OBRUĞU KAPATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından herkesin dilindeki obruk için Rus yetkililer harekete geçti. Kısa bir süre sonra obruğun toprak yığını ile kapandığı görüldü.

BU OBRUK RUSYA'DA İLK DEĞİL

Öte yandan Rusya'da bu obruğun aniden ortaya çıkışı bir ilk değil. The Sun'ın haberine göre, 2014 yılında Bovanenkovo ​​gaz sahasından 30 km uzakta 80 metrelik bir obruk meydana gelmişti. Aynı yıl Solikamsk'ta Uralkali şirketi tarafından işletilen bir maden sular altında kalmış ve 30 metrelik bir krater daha oluşmuştu.

Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle zaman zaman bu kraterlerin görüldüğü de belirtildi.