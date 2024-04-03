Bir belediye başkanı adayına daha suikast! 22 siyasetçi öldürüldü

03 Nisan 2024 12:35 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:47

Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

Şaka değil gerçek! Bir ülkeden Almanya'ya filli tehdit!

Ülkenin en genç belediye başkanına suikast! Henüz 27 yaşındaydı

Ülkenin en genç belediye başkanına suikast! Henüz 27 yaşındaydı

Meksika'da haziran ayındaki seçimler öncesinde cinayetler peş peşe geldi. Şimdiye kadar 22 siyasetçinin öldürüldüğü ülkede son olarak Guanajuato eyaletine bağlı Celaya kentinde belediye başkan adayı olan Gisela Gaytan suikasta uğradı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Gaytan, seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırıya uğradı. Başkan adayı hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yetkililer, iktidar partisi Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) adayı olan Gaytan'ın ölümünü suikast olarak nitelendirdi.

''DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ''

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, Gaytan'a yapılan saldırıyı kınadı. Obrador, söz konusu saldırıların çok üzücü olduğunu, bu siyasetçilerin demokrasiyi savunmak için mücadele ettiklerini söyledi.

ŞİMDİYE KADAR 22 SİYASETÇİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gaytan'ın ölümü, 2 Haziran'da düzenlenecek genel seçimler öncesinde Meksika'da siyasetçilere yönelik artan şiddet eylemlerini tekrar gündeme getirdi.

Her seçim döneminde siyasetçilere yönelik şiddette artışın gözlemlendiği Meksika'da 2023-2024 seçim döneminde bugüne kadar 22 siyasetçi öldürüldü.

ŞİDDET OLAYLARININ EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ EYALET

2024'ün ilk çeyreğinde 401 cinayetin işlendiği Guanajuato, Meksika'da şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyalet oldu.

Ülkedeki çeteler, seçim dönemlerinde adayları tehdit ediyor ve siyasetçileri kendileriyle işbirliği yapmaya zorlamak için şiddeti araç olarak kullanıyor.

Meksika'da 100 milyondan fazla seçmen, 2 Haziran'daki seçimde, ülkenin yeni devlet başkanını ve milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.