Bir garip kaza! Arabayı evin oturma odasına park etti

04 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:48

Londra'nın güneybatısında bulunan Twickenham Green'de akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Bir adam, fren yerine gaza basınca bir evin oturma odasına aracıyla beraber girdi.

KAZA UCUZ ATLATILDI

Aracını park etmeye çalışan sürücü, yanlışlıkla gaz pedalına bastı ve doğrudan evin içine sürdü. Kaza sırasında evde bulunan emekli yaşlı kadın, bir başka odada olduğu için zarar görmedi. Sürücü de olayı yaralanmadan atlattı.

Kazanın ardından acil servise ve itfaiyeye haber verildi. Olaya tanık olanlardan bir kişi, ''Park etmeye çalıştığını duydum fakat yanlış pedala basmış, çok şükür kimse yaralanmadı'' diyerek olayı anlattı.

''DOĞRUDAN EVİN İÇİNE GİRDİ''

O sırada orada olan başka bir komşu, dışarı çıkmadan önce "aniden" siren sesleri duyduğunu ve yanıp sönen ışıklar gördüğünü, ardından bir arabanın "doğrudan evin içine" çarptığını gördüğünü söyledi.