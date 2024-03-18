Birinin yalan söylediğini saniyeler içinde anlayabilirsiniz! İşte FBI yöntemi

18 Mart 2024 12:39 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:25

Beden dili ve davranış uzmanı Scott Taylor, FBI Başkanından aldığı eğitimin ardından birinin yalan söyleyip söylemediğini belirli ve ince işaretlere bakarak nasıl anlaşılacağını açıkladı. Taylor, bir kişinin, göz kırpma, yüzüne dokunma, yanaklarının kızarması ve olağandışı göz hareketleriyle dürüst olup olmadığını gösterebilecek bir dizi yüz işareti olduğunu söyledi.

30 yıl boyunca güvenlik ve risk alanlarında çalışan Taylor, her bir 'bilinçaltı' işaretinin tek başına, birinin yalan söylediğini ortaya koymadığını birkaç işaretin bir arada olmasının dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu dile getirdi. Taylor, ''Aldatmanın tek bir göstergesi yok, ancak beden dili ve bazı kelimelerin birleşimi bize gerçekten büyük işaretler veriyor'' dedi.

YALAN SÖYLEMENİN BARİZ 3 İŞARETİ

Taylor'a göre yalan söylemenin gerçekten bariz 3 işareti var; göz kırpma, dudak yalama ve zor yutkunma. Uzman, dakikada 12 ila 14 kez göz kırpmanın artmasının stres ve baskıyı işaret ettiğini söyledi:

''Dakikada 12 ila 14 kez göz kırpıyoruz ve stres ve baskı altındaki insanların göz kırpma hızları artıyor. Ayrıca dudak yalama ve zor yutkunma da görüyoruz. İnsanlar yalan söylediğinde stres hormonu olan kortizol salgılıyoruz ve bu da ağzımızı kurutup tükürüğümüzü yavaşlatıyor.''

Taylor, insanların yalan söylerken yüzüne özellikle elmacık kemiklerine dokunduklarını ifade etti.

''TÜM YALANLAR KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL''

Scott Taylor, günlük hayatta herkesin yalan söylediğini hatta partnerlerin her 10 etkileşimden birinde birbirlerine yalan söylediğini belirtti. Fakat tüm yalanların kötü niyetli olmadığı konusunda da uyardı.

Yalanların çoğunun yalan oluşturmaktan değil, ihmalden kaynaklandığını söyleyen Taylor, dudak ısırmanın ya da yüz kızarmanın samimiyetsiz olduğunun bir başka potansiyel işareti olduğunu ifade etti.

Taylor, "Stres altındayken biraz adrenalin salgılanırsınız ve bu da kan taşıyan unsurların genişlemesine neden olur, böylece daha fazla kan yüzeye yaklaşır, bu yüzden de bir miktar kızarma görürsünüz" dedi.

GÖZ HAREKETLERİNE DİKKAT!

Birinin yalan söylediğini anlama konusunda göz hareketlerinin değiştiğine değinen Taylor, ''İnsanlar, öğeler oluşturarak içerik oluştururken farklı bir göz referans noktasına gideceklerdir'' ifadelerini kullandı.

''Doğruyu söyleyenler aktarır, yalan söyleyenler ise ikna eder'' diyen Taylor, ''Bu insanlar söylemek yerine satıyorlar, bu yüzden size daha fazla dolgu veya daha fazla göz teması kuruyorlar çünkü 'Daha ikna edici olmak istiyorum' diye düşünüyorlar.'' dedi.