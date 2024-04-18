BM Genel Sekreteri Guterres'ten çok sert İsrail açıklaması! 'Artık son verilmeli'

18 Nisan 2024 17:41 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:11

BM Genel Sekreteri Guterres, perşembe günü Orta Doğu'daki duruma ilişkin karanlık bir tablo çizdi ve Gazze'deki savaş ve İran'ın İsrail'e saldırısı nedeniyle artan gerilimlerin "tam ölçekli bir bölgesel çatışmaya" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

"SİVİLLER İÇİN İNSANİ BİR CEHENNEM ORTAMI OLUŞTURUYOR"

Guterres ayrıca İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının, işgal altındaki Filistin topraklarında mahsur kalan siviller için "insani bir cehennem ortamı" oluşturduğu konusunda da uyardı.

Guterres, Orta Doğu'nun felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak, "Artık bu kanlı misilleme döngüsüne son verilmeli." diye konuştu

250 İNSANİ YARDIM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

BM Genel Sekreteri, saldırılar nedeniyle yaklaşık 250 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, bunların 180'inin BM personeli olduğunu belirtti ve soruşturma talep etti.

"İSRAİL, YARDIMLARA İZİN VERMELİ"

Guterres, İsrail'in bölgeye yardım operasyonlarına izin vermesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Gazze'deki çatışmanın sonlandırılmasının Orta Doğu'daki gerilimleri önemli oranda azaltacağını" söyledi.

Gazze Şeridi'nin her yerine güvenli bir şekilde yardım ulaştırılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Guterres, bölgedeki kıtlığın giderilmesi için ihtiyaç duyulan yardımın acilen karşılanmasının önemine değinerek bölgenin bıçak sırtında olduğunu ve gıdanın yanı sıra temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin de ulaştırılması gerektiğini ifade etti.