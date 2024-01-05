BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı: Ölüm ve çaresizlik yerine dönüştü

05 Ocak 2024 23:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 23:49

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail'in hedef gözetmeksizin vurduğu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23 bine dayandı.

Her geçen gün durumun daha da kötüye gittiği Gazze için BM'den bir ateşkes çağrısı daha geldi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani yardım topluluğunun 2 milyon insana yardım ulaştırmaya çalıştığını bunu da İsrail'in saldırılarında kendi personellerinin hayatını kaybetmesine rağmen devam ettikleri söyledi.

"GAZZE ÖLÜM VE ÇARESİZLİK YERİNE DÖNÜŞTÜ"

İsrail'in saldırıları altında geçen 3 ayda Gazze'nin 'ölüm ve çaresizlik' yerine dönüştüğünün altını çizen Griffiths, Gazze'de iletişim sıkıntısının sürdüğünü, yolların zarar gördüğünü ve konvoyların hedef alındığını söyledi. Griffiths, aynı zamanda insanların yaşaması için kilit olan ticari tedarikin hemen hemen hiç olmadığını vurguladı.

Gazze'nin yaşanmaz bir hale geldiğini, insanların dünya izlerken günlük olarak canlarına yönelik tehditlerle mücadele ettiğini aktaran Griffiths, şiddetin farklılıkları gidermediğini tam aksine tutkuları daha fazla tetiklediğini ve daha tehlikeli nesillere yol açtığının altını çizdi.

"BU SAVAŞ HİÇ BAŞLAMAMALIYDI"

Savaşın acilen sonlandırılması gerektiğini kaydeden Griffiths, 90 gündür yaşanan cehennem ve insanlığın temel ilkelerine yönelik saldırıların unutulmayacağını söyledi ve "Bu savaş hiç başlamamalıydı ve artık çoktan sona ermeli" değerlendirmesinde bulundu.